Palin Hockey celebró su 13° aniversario con un encuentro deportivo en el gimnasio municipal

Este domingo, el gimnasio municipal fue escenario de una intensa jornada de hockey con motivo del 13° aniversario del club municipal Palin Hockey. La actividad reunió a más de 160 jugadores y jugadoras de diferentes categorías, quienes compartieron partidos amistosos y demostraron entusiasmo y compañerismo.

La competencia contó con la participación de equipos invitados como Tifaz de Zapala, Esperanza de Rincón de los Sauces y Búhos de San Patricio del Chañar, junto al equipo local. Los encuentros se desarrollaron desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, con categorías que incluyeron a niños y niñas mini (sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12) y adolescentes (sub 16).

El evento fue organizado por el Departamento de Hockey de la Subsecretaría de Deporte y Juventud, con la coordinación de Daniela Guzman, Pelliza Martina, San Martín Abigail y Carla Martínez. La dirección del club estuvo a cargo de Paola González, quien destacó la importancia de esta celebración para fortalecer el deporte y la integración entre los jóvenes de la región.

Con este encuentro, Palin Hockey continúa promoviendo la práctica del hockey como una herramienta de inclusión, formación deportiva y valores sociales, consolidándose como un espacio de referencia para la comunidad.