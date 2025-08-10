Pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas emitió el pronóstico del tiempo para este domingo en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co.

Durante la jornada se prevé que el cielo se mantenga mayormente cubierto durante el día, mientras que hacia la noche pasará de cubierto a despejado.

En cuanto a las temperaturas, la máxima estimada será de 16°C en horas del día, y la mínima descenderá a 8°C durante la noche.

El viento presentará variaciones a lo largo del día. Por la mañana se registrará una intensidad promedio de 10 km/h con ráfagas de hasta 18 km/h. Por la tarde, aumentará a 21 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h. Finalmente, por la noche disminuirá a 15 km/h con ráfagas de hasta 17 km/h.