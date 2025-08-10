Plaza Huincul celebra hoy domingo el Día de las Infancias

Este domingo 10 de agosto, Plaza Huincul vive una jornada especial dedicada a los más pequeños. Desde las 15 hasta las 18 horas, el Club Plaza Huincul —con ingreso por avenida Pedro Rotter— abre sus puertas para celebrar el Día de las Infancias con actividades para toda la familia.

La propuesta incluye juegos, espectáculos de payasos y magos, sorteos, regalos, sorpresas y una merienda con chocolate caliente y tortas fritas. La organización recuerda que cada asistente debe llevar su propia taza para disfrutar de la merienda. Con entrada libre y gratuita.