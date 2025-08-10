El Club Fortaleza abre inscripciones para nuevas categorías infantiles

El Club Fortaleza anunció la apertura de inscripciones para sumar nuevos jugadores a sus filas, invitando a niños de las categorías 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 a ser parte de la institución.

La propuesta combina el deporte con la formación integral, ya que además de los entrenamientos de fútbol se promueve la disciplina y se realiza un seguimiento escolar de cada jugador. “Queremos que los chicos se diviertan, hagan amigos y aprendan valores dentro y fuera de la cancha”, destacaron desde la organización.

Las prácticas apuntan a fomentar la diversión, el trabajo en equipo y la responsabilidad, en un ambiente seguro y amigable.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al teléfono 299-5273637.