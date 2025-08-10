Cutral Co Basket se impuso ante Piedra del Águila en la Liga del Limay

En la jornada se disputaron cuatro partidos

Este sábado, el estadio de Petrolero Argentino fue el escenario de una nueva fecha de la Liga del Limay, que presentó encuentros de buen nivel y alta intensidad.

En la jornada se disputaron cuatro partidos con estos resultados:

  • Chocón 71 – Picún Leufú 49
  • CUBA 45 – Piedra del Águila 32
  • CUBA 42 – Chocón 56
  • Cutral Có 91 – Piedra del Águila 59

El encuentro más destacado fue el que cerró la fecha, donde Cutral Có Basket derrotó con claridad a Piedra del Águila por 91 a 59. Aunque el partido comenzó equilibrado, el conjunto local logró imponerse con su juego colectivo y mostró una gran fortaleza para superar la baja de jugadores clave.

El director técnico de Cutral Có, José Gutiérrez, destacó tras el partido: “Se notó una evolución del equipo y una madurez importante en la idea de juego. Estoy orgulloso porque los jugadores respondieron ante la adversidad y demostraron carácter. Este tipo de partidos nos ayuda a crecer como grupo”.