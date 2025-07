Concejo Deliberante de Huincul modificó la ordenanza y Carrefour se podrá instalar

En la sesión ordinaria de hoy, se logró la aprobación de una modificación de la ordenanza que establecía una distancia mínima de 1200 metros entre un supermercado y otro. Con la modificación, Carrefour se podrá instalar en el predio a la vera de la ruta provincial 17 y su cruce con la ruta nacional 22, a unos 800 metros de La Anónima.

En el debate el presidente del Concejo, Daniel Vidondo aceptó las críticas sobre el traslado extemporáneo de la plaza Integración aunque también mencionó que durante la gestión de Claudio Larraza se forestaron muchos espacios donde se habían quitado árboles en la gestión anterior. “Esta gestión vino a forestar”, dijo y opinó que la ordenanza anterior sobre la instalación de supermercados implicaba una regulación excesiva “que no era buena”.

También la concejal oficialista Liliana Gorsd votó a favor y dijo que “si bien no estuvieron bien los primeros pasos” luego hubo instancias en las que se pudo obtener toda la información necesaria.

La concejal Viviana Casado votó a favor “porque estoy a favor de la generación de puestos de trabajo” dijo.

Marga Yunes, del MPN, fue crítica al denunciar que su voto a favor le haría enfrentar maltrato en redes pero dijo “no estoy acaá para evitar conflictos, sino para ser responsable de la función que hoy me toca” y pidió que “antes de inaugurar el supermercado, se inaugure la plaza nueva”. En su argumentación detalló que se entregaron dos informes desde el municipio con la información técnica solicitada que incluyó, por ejemplo, cómo se haría la obra de servicios básicos. “Estoy comprometida con los vecinos, no con especulaciones políticas, así que estoy basada en el análisis de la situación, no me mueve el miedo ni la conveniencia sino el convencimiento de que tenemos que salir adelante”, dijo Yunes. Y sostuvo que la instalación del supermercado avala la idea “de provincia que tenemos, que Huincul sea el apoyo logístico para el megayacimiento Vaca Muerta”.

El concejal Fernando Doroschenco argumentó que a los puestos de trabajo que va a generar el supermercado hay que restarle lo que va a restar con el cierre de comercios locales que perderán ventas.

El concejal Gustavo Suarez aseguró que hay improvisación y que ya hay antecedentes de que eso puede costar accidentes y vidas humanas. Y que el Ejecutivo no envió la información necesaria para que se apruebe la ordenanza.

El concejal Sebastian Avila no estuvo presente en la sesión por lo que la ordenanza fue aprobada con cuatro votos a favor y dos en contra.