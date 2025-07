Sabon Neer se consagró en competencia de Tae Kwon Do en Zapala

La Escuela Sabon Neer de Tae Kwon Do, con sede en Cutral Co y Plaza Huincul, tuvo una sobresaliente participación en el torneo aniversario de la ciudad de Zapala, realizado los días 12 y 13 de julio y fiscalizado por la Federación Río Negrina de Tae Kwon Do.

El equipo local estuvo conformado por 25 atletas y logró un desempeño excepcional en la disciplina de lucha, obteniendo un total de 23 medallas de oro, 1 de plata, y dos copas: una por el primer puesto en la categoría juveniles y otra por el segundo puesto por mayor cantidad de atletas.

Resultados destacados

En la Categoría Pre-Infantil, se alzaron con el primer puesto los siguientes competidores: Oliva Josefina, Neyssen Nahitan, Rojas Emmanuel, Valenzuela Federico, García Jeremías, Silva Alina, San Martín Luana, Aravena Constanza, Jeldres Billy, Sampoña Milena, Meliqueo Benicio, Gramajo Erick, Wircaleo Martín, Jeldres Paul y Baeza Geraldine.

En la Categoría Infantil Femenino, se destacó Urrea Antonela en la división de 49 a 52,9 kg.

En Cadete Masculino, Jeldres Dylan logró el primer puesto en la categoría de 53 a 56,9 kg, mientras que en Cadete Femenino, Oliva Catalina triunfó en la categoría de 41 a 43,9 kg.

En Juvenil Femenino, las ganadoras fueron Baeza Aymara (44 a 45,9 kg) y Quiroz Sofía (más de 68 kg). En Juvenil Masculino, obtuvieron el primer puesto Tapia Bautista (68 a 72,9 kg) y Castillo Leandro (más de 78 kg). En la categoría Senior Masculino, Carrasco Brain se llevó la medalla de oro en la división de 80 a 86,9 kg.

Por otra parte, en la Categoría Juvenil Masculino, el atleta Urrea Matías obtuvo un meritorio segundo puesto en la franja de 63 a 67,9 kg.

El director de la Escuela, Santiago Oliva, firmó el comunicado oficial celebrando estos logros y resaltando el compromiso y esfuerzo de cada uno de los atletas que representaron a las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul.