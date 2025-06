¿Recibiste una citación por la pensión no contributiva con dirección inexistente? Qué hacer

Se publicó un instructivo con todos los pasos a seguir para reclamar por esta situación sin perder la pensión. Es información oficial de ANDIS que replicó la asociación Nueva Alborada

En Cutral Co y Plaza Huincul, y otras localidades, han llegado cartas documento citando a los beneficiarios de una pensión no contributiva. Pero el domicilio es inexistente.

Acá dejamos un resumen de los pasos a seguir.

PUNTO 1

Enviar el siguiente mail a la Agencia Nacional de Discapacidad – ANDIS:

Para: [email protected]

En el Asunto: escribir el NOMBRE COMPLETO y N° DE BENEFICIO

Luego este texto (Podes copiar y agregar tu información)

Buendía,

Informo a uds. que he sido citado (o mi hija – hermana… ha sido citada en el caso de personas con discapacidad o adultos mayores) a un domicilio inexistente. Solicito me informen el domicilio correcto para cumplir con lo requerido por uds.

Adjunto foto de frente y dorso del DNI y de CARTA DOCUMENTO.

(Aquí pone tu nombre)

PUNTO 2

Enviar foto de CARTA recibida a Subsecretaría de Discapacidad de Nqn. Están trabajando el tema con Defensoría Federal.

Equipo Facilitador: tiene estos teléfonos, enviar la foto por Whatsapps y explicar lo ocurrido 2994 122356 – 2994 107494

PUNTO 3

Ir tramitando la documentación solicitada en la Carta.

PUNTO 4

Si no se recibió respuesta al primer correo escrito a citación, unos días antes de la FECHA DE CITACIÓN (hasta 24hs. antes puede ser) enviar siguiente correo electrónico a la ANDIS:

Para: [email protected]

Asunto: NOMBRE COMPLETO – N° DE BENEFICIO (completar con sus datos)

Buendía,

Quien escribe, NOMBRE COMPLETO – DNI (completar con sus datos)

informo a uds. que he sido (o mi hijo, hija, familiar ha sido) citado a un domicilio inexistente.

He enviado un mail a [email protected] el día …/…/… (completar la fecha) solicitando nuevo domicilio.

Atento no haber recibido respuesta con nuevo domicilio para presentarme y llevar la documentación requerida, no pudiendo asistir a la citación, doy por cumplido el requisito para continuar percibiendo la pensión de la que soy titular (o es titular mi hijo o familiar…)

Adjunto documentación requerida. (Adjuntar fotos de la documentación que había sido requerida)

Quedando a disposición lo saludo atte.

– Adjuntar DNI frente y dorso y escaneada la documentación médica solicitada en la Carta.

Hay quienes NO recibieron la Carta documento:

– Puede ser que la reciban en próxima convocatoria.

– Igualmente, verificar que no haya sido enviada a otro domicilio.

Para quien NO recibió la Carta enviar el siguiente mail:

Para: [email protected]

Asunto: NOMBRE COMPLETO – N° DE BENEFICIO …

Buendía,

solicito me informen mi estado de situación (o el estado de situación de mi hijo) ya que no he recibido citación para auditoría.

Domicilio: (bien completo)

Adjunto foto frente y dorso de DNI

(Quien firma)

Fuente: ANDIS – Subsecretaría de Discapacidad Nqn. – Defensoría Federal Nqn.

También se puede revisar el domicilio en la ANSES desde la página con clave de seguridad social.