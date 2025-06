¿Qué pasará este viernes con el Día del Empleado Público en Neuquén?

Mientras el Gobierno Nacional anunció la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público, en Neuquén la jornada del próximo viernes 27 de junio será no laborable para la mayoría de los trabajadores estatales, según confirmaron fuentes provinciales.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de comunicar la decisión del presidente Javier Milei en una conferencia de prensa brindada este miércoles. “El presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene”, sostuvo.

La medida apunta a suprimir un beneficio considerado “extra” en el calendario laboral del sector público. Sin embargo, en la provincia de Neuquén no se aplicará la eliminación del asueto, y el viernes será jornada no laborable para gran parte de la administración pública, conforme a las normativas vigentes.

¿A quiénes alcanza el asueto en Neuquén?

El Día del Trabajador del Estado, instituido por la Ley Nacional N.º 26.876, conmemora la adopción en 1978 del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

En la provincia, no habrá clases en los niveles educativos, ya que se realizará una jornada institucional, aunque los docentes deberán concurrir a sus puestos de trabajo. Los auxiliares de servicio sí tendrán asueto.

Por otra parte, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) trabajará normalmente, al igual que las dependencias de HIDENESA y el EPEN, que cuentan con su propia fecha conmemorativa y no se ven alcanzadas por esta efeméride.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que las prestaciones médicas estarán disponibles como en cualquier feriado. También permanecerán cerrados los Registros Civiles y la oficina de Protección al Consumidor no atenderá al público.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) no brindará atención al público en sus áreas administrativas y comerciales, aunque se garantizan los servicios con guardias habituales. El número de atención para emergencias operativas será el 0800-222-4827, disponible las 24 horas.

Servicios esenciales

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el asueto no afectará la cobertura de servicios considerados indispensables, y se organizarán guardias activas en todas las áreas que lo requieran.