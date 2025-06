Se lleva a cabo en la región un relevamiento del uso de la tierra para elaborar una planificación estratégica del crecimiento urbano, tanto en Cutral Co, Plaza Huincul y Sauzal Bonito.

En Cutral Co hubo un segundo encuentro para que trabajaran funcionarios de Cutral Co, del gobierno provincial con este objetivo. Del encuentro fue parte el intendente Ramón Rioseco que dejó algunas definiciones tras el encuentro.

“Cutral Co no tiene tantos problemas, estamos bastante ordenados, sabemos quién es dueño o no de la tierra y hasta dónde tiene que extenderse el éjido, cómo hay que construir, cuál es el criterio de construcción”, detalló Rioseco pero entendió que “hay acuerdo con el gobierno provicnial sobre el crecimiento, nosotros nos hemos ido desarrollando hacia el sur y ellos creen que debería ser hacia el norte, ahora nosotros también”.

Con ese cambio, se comenzará a lotear espacios disponibles en el barrio Parque Oeste, también tierras improductivas cerca de Colonia 2 de Abril, sobre todo porque los servicios son más accesibles en este sector. Pero además se aplica “una reingeniería de los lugares libres de los barrios, de algunos lugares que estaban abandonados, de canchas viejas; tratamos de ocupar todo el espacio porque nos parece importante ocupar los servicios que hay. porque si no me quería hacer servicios nuevos”, dijo el intendente.

Específicamente sobre los edificios y la construcción en vertical, Rioseco se mostró partidario de no construir. “Sigo un poco a Sábato en esto, no tiene sentido hacer edificios en este mundo, la tierra, ¿no? Más en la Patagonia, donde sobra la tierra, entonces me parece que cada persona tiene que un patio. Creo que es muy sano eso para el desarrollo personal, cuesta más porque hay que hacer más servicios quizás, pero es más sano para… para la crianza de la familia”, opinó.

Sobre la idea de crecer hacia el norte, Rioseco resaltó también que “para el norte tenemos menos problemas para la presión de los servicios porque están muy cerca, sobre todo el agua y me parece que tenemos un buen capital para seguir avanzando, vamos a avanzar en el Parque Oeste, que estamos entregando terrenos ahora justamente donde pavimentamos la última vez” y agregó “en la colonia 2 de abril ya hemos comprado una tierra para hacer un barrio”.