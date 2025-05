En la jornada de ayer se llevó a cabo en el edificio municipal la presentación del proyecto de ordenanza “Formador de Formadores” con la presencia del intendente Ramón Rioseco y de varios funcionarios además de representantes de los clubes y equipos de barrio.

Al respecto, Lautaro Arévalo señaló: “Estas políticas alcanzan no sólo a los deportes federados, sino también al deporte comunitario, profesional y semiprofesional. Es una ordenanza que no he visto en otros lugares. Ojalá se replique en muchas ciudades”.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco expresó: “Es un orgullo como ciudad que tanta gente trabaje para contener, y para que la educación, el deporte y la cultura sean nuestras prioridades”.

Además, destacó las inversiones en infraestructura deportiva: “Venimos trabajando tanto en el deporte profesional como comunitario. Estamos construyendo tres canchas, una para cada barrio”.