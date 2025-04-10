Q.E.P.D
FALLECIÓ EN CUTRAL CO EL 09 DE ABRIL DEL 2025. SUS FAMILIARES Y AMIGOS PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y COMUNICAN QUE SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 EN LA NECRÓPOLIS DE CUTRAL CO. SERVICIO Y TRASLADO DE EMPRESA LÓPEZ.
Q.E.P.D
FALLECIÓ EN CUTRAL CO EL 09 DE ABRIL DEL 2025. SUS FAMILIARES Y AMIGOS PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO Y COMUNICAN QUE SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 EN LA NECRÓPOLIS DE CUTRAL CO. SERVICIO Y TRASLADO DE EMPRESA LÓPEZ.
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