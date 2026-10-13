La UTN abre las preinscripciones para la Diplomatura Universitaria en Seguridad de Procesos

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional del Neuquén (UTN FRN), abrió las preinscripciones para la Diplomatura Universitaria en Seguridad de Procesos 2027/2028, una propuesta de formación orientada a fortalecer conocimientos y competencias en gestión de riesgos y seguridad industrial.
La capacitación tiene alcance latinoamericano y busca promover procesos industriales más seguros, proteger a las personas y contribuir al cuidado del medio ambiente.
La cursada será 100% online y sincrónica, con una duración de un año. La carrera es arancelada y las personas interesadas podrán completar la preinscripción hasta el 15 de enero de 2027.
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/1js8jdueAOdskYoeU8BnfXjDvW-MZVAmTu0nZza88xtM/viewform?edit_requested=true
Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico diplomatura@frn.utn.edu.ar y el teléfono +54 9 299 576-1264.