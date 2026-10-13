Neuquén construirá una torre compartida entre el BPN y el Gobierno provincial

El gobernador Rolando Figueroa firmó un acuerdo con el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gabriel Bosco, para construir un edificio de 8.000 metros cuadrados en avenida Mosconi y Bahía Blanca, en la ciudad de Neuquén.
La Provincia aportará el terreno y el banco estará a cargo de la obra. El edificio se distribuirá en partes iguales y albergará una sucursal bancaria y oficinas de organismos provinciales.
La inversión se financiará con los ahorros generados por el cierre de sucursales deficitarias del BPN en Río Negro y la reducción de gastos en alquileres. Según lo anunciado, la primera etapa, que incluirá la nueva sucursal bancaria, podría inaugurarse en menos de un año.