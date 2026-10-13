Plaza Huincul fue sede de un encuentro Parroquial Distrital de fe y fraternidad

En el salón de la comunidad de la Inmaculada Concepción, ubicado en el barrio Otaño

El pasado sábado 10 de octubre se realizó un Encuentro Parroquial Distrital en el salón de la comunidad de la Inmaculada Concepción, ubicado en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

La jornada estuvo marcada por la fe, la fraternidad y la animación comunitaria, y fue guiada por el superior provincial de la Congregación del Verbo Divino para Argentina Sur, el padre Jorge Faliszek SVD, junto a sacerdotes y misioneros verbitas.

También participaron referentes y hermanos de las comunidades de Cutral Co, Picún Leufú y El Chocón, en un espacio de encuentro que permitió fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades y renovar el compromiso con la misión evangelizadora.