Neuquén: el SAF de Melipal estará terminado en febrero y abrirá sus puertas para 2027

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron la obra del Salón de Actividad Física (SAF) del barrio Melipal y anunciaron que será inaugurado en febrero de 2027.
Los trabajos avanzan con la construcción de vestuarios, baños, recepción y oficinas. La estructura del techo ya está colocada y, una vez finalizadas las tareas interiores, se avanzará con el cerramiento exterior.
Gaido destacó que la obra se financia con fondos del presupuesto municipal y aseguró que forma parte de la política de expansión de infraestructura deportiva en los barrios de la ciudad.
El nuevo espacio permitirá desarrollar actividades deportivas, culturales y sociales, con acceso para vecinos de Melipal y de otros sectores de Neuquén. Desde la comisión vecinal, Martín Cifuentes expresó su satisfacción por la concreción de una obra esperada por la comunidad.