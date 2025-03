Una mujer oriunda de Las Lajas denunció que le sustrajeron 200 mil pesos en efectivo durante su visita a la Unidad 22 de Cutral Co, donde fue a ver a un interno. Según su testimonio, el dinero fue registrado por personal penitenciario al ingresar al penal, pero al salir se percató de que faltaba gran parte del efectivo.

“Yo fui a visitar un interno allá en la Unidad 22, en Cutral Co. Cuando ingreso, me hacen la requisa para ver si no llevaba nada que no tenía que llevar. Me preguntan si llevo dinero en efectivo, y cuento delante de la oficial la cantidad exacta: 256.000 pesos, de los cuales 200.000 eran en billetes de 20”, relató la denunciante en diálogo con este medio.

El procedimiento habitual en la unidad implica que las pertenencias sean revisadas y devueltas al visitante al momento de su egreso. Sin embargo, la mujer sostiene que algo no fue normal en su salida: “Me dieron mis cosas muy rápido, sin la revisión habitual. Siempre tardan 5 o 10 minutos en devolverme todo, pero esta vez fue diferente. No me hicieron firmar nada, me entregaron la mochila y ya está”.

El problema surgió cuando la denunciante llegó a Zapala y se dispuso a comprar el pasaje de regreso a Las Lajas. “Cuando voy a sacar el boleto, me doy cuenta de que me faltaban los 200 mil pesos. Le escribí al interno que fui a visitar para avisarle. Yo tengo las extracciones bancarias, tengo todo registrado. El dinero estaba antes de ingresar a la unidad”, aseguró.

Ante la situación, la mujer decidió regresar inmediatamente a Cutral Co para reclamar. “Volví haciendo dedo, y cuando llegué no me querían dejar entrar. Me decían que no se podía hacer la denuncia, que no me podían dar los nombres de la guardia ni de quién me hizo la requisa. Se estaban tapando entre ellos”, sostuvo.

Según su testimonio, solo tras insistir en varias oportunidades le permitieron asentar su reclamo en un acta administrativa. “Pusieron poco y nada de lo que dije. Cuando pedí los nombres de los responsables, el que me tomaba la declaración me dijo: ‘Yo le estoy tomando declaración a usted, no estoy declarando’”. Además, denunció que la sacaron de la unidad bajo estrictas medidas de seguridad: “Me cerraron el portón con llave para que no ingresara de nuevo”.

La mujer presentó una denuncia formal en la comisaría 14 y espera que la fiscalía intervenga en la investigación. “Espero que caiga el peso de la ley. Se supone que los penitenciarios están para custodiar a los presos, pero ¿quiénes son los verdaderos delincuentes? ¿Los que están detrás de las rejas o los que están delante?”, cuestionó con indignación.

El caso reaviva las sospechas sobre irregularidades en la Unidad 22 y la falta de control sobre el accionar del personal penitenciario. Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales por parte de las autoridades. La mujer, en tanto, anunció que seguirá adelante con su reclamo hasta obtener justicia.