Las y los operarios del taller laboral Esperanza compartieron el fin de semana en Las Grutas con el intendente Ramón Rioseco, quien viajó hacia la localidad balnearia rionegrina.

Son 27 las y los integrantes que viajaron a principios de semana como parte del programa de Colonia de Verano. Junto a la directora de la institución, Sandra Allende, disfrutaron de las actividades recreativas especialmente organizada para ellos, de la playa y en muchos casos, tuvieron la experiencia de conocer el mar por primera vez.

Durante la jornada, Rioseco reafirmó el compromiso de su gestión con la inclusión y la justicia social, destacando la importancia de un Estado presente que garantice oportunidades para todos.

“Los niños, los abuelos y las personas con discapacidad son los sectores más vulnerables, y si el Estado Nacional no está presente, quedan a la deriva”, expresó.

El intendente también remarcó que el modelo de Cutral Co se diferencia del planteado a nivel nacional, priorizando el trabajo, la educación y el desarrollo, pero siempre con el ser humano en el centro de las políticas públicas. “Si no ponemos a la persona en el centro de la escena, no tiene sentido hacer política”, aseguró.