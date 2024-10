El secretario general del Sindicato de Petroleros y Gas Privados, Marcelo Rucci, adelantó que este miércoles habrá una nueva reunión con las empresas operadoras, no sólo por aumento salarial sino para que cumplan las medidas de seguridad.

Lo que no se cumplen son los protocolos que las mismas empresas tienen y que establecen tiempos para cada uno de los procesos. Se hacen más rápido para mejorar la eficiencia y surgen errores que después terminan en muertes.

“Los créditos sociales se agotan, lo más importante es la vida de nuestros compañeros, más allá de que podamos pelear un salario, por otras condiciones, lo fundamental es la vida, que nuestros compañeros puedan volver, ir a trabajar y volver, porque se trabaja para vivir y no para morir”, dijo Rucci.

Y explicó que para las empresas “lamentablemente el tema de la seguridad es un costo para las empresas y no están dispuestas a hacer ese esfuerzo”. Ese será el tema de discusión en la tercera reunión paritaria que se hará este miércoles en Buenos Aires. “Si no tenemos una respuesta vamos a realizar una medida de fuerza contundente con afectación a la producción, queremos compañeros vivos, no muertos”, aseveró el gremialista.

Y contó que “los protocolos que tienen las empresas son fantásticos, pero hay que cumplirlos. en este afán de ir detrás del dolar, el barril de petróleo, queremos que las empresas inviertan pero tener los compañeros vivos”.