La candidata por parte del oficialismo de Cutral Co comentó sus sensaciones a días de las elecciones barriales en Cutral Co. Marite dijo cuales son las propuestas presentadas para los vecinos.

“Lo primero es cumplir lo que demanda el vecino, estuvimos caminando por el barrio y sus preocupaciones y demandas fueron tomadas. Como primera medida vamos a trabajar en el dirección y sentido de las calles del barrio”

En otro de los puntos la candidata habló del predio donde se ubica la sede y el mini gimnasio “es un predio muy grande y no se encuentra en las mejores condiciones” “La sede barrial es de los vecinos y para los vecinos y creemos que tiene que estar en condiciones para que ellos la puedan disfrutar”

A futuro, buscarán incorporar una cancha de césped sintético y también un circuito de ciclismo para principiantes. En el tema de inseguridad Marite decía lo siguiente “Los vecinos exigen seguridad, nosotros vamos a gestionar las alarmas vecinales para que nos cuidemos entre nosotros”

“El barrio tiene actividades en el minigimnasio y tenemos muchas propuestas de los vecinos. Desde las infancias hasta los adultos mayores el espacio va a ser utilizado por ellos. Vamos a trabajar con Carolina Alarcon para sumar más talleres.”

Para cerrar la candidata dejaba un mensaje a los vecinos de cara al domingo “Los que me conocen en el barrio saben que soy una persona que no se queda quieta, mis objetivos son claros y hasta que no los cumpla no paro. Confíen el 6 de octubre y apoyen con su voto. No nos vamos a quedar quietos y vamos a gestionar lo que mas podemos para dejar el barrio en las mejores condiciones”