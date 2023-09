Por Cecilia Kobryniec

Hace exactamente un año, las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co, se vieron sacudidas por una tragedia que dejó cicatrices imborrables en la comunidad. La madrugada del 22 de septiembre de 2022, una explosión y un incendio devastadores en la refinería de la empresa New American Oil (NAO) cobraron la vida de tres trabajadores: Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina. Otro compañero logra escapar, y los camioneros en el predio también se salvan.

La explosión, que se sintió a kilómetros de distancia, fue seguida por un incendio voraz que devoró gran parte de la planta de procesamiento de petróleo. Los operarios, cumpliendo su turno nocturno, quedaron atrapados en medio de la tragedia. La primera hipótesis apuntaba a un tanque de crudo o fuel oil como el origen de la explosión.

La noticia de la tragedia se extendió rápidamente por los barrios Uno, Central y zona de Chacras, donde los vecinos escucharon la explosión y el ulular de sirenas que anunciaban la emergencia. Un video de una cámara de seguridad reveló la magnitud de la explosión, con una onda expansiva que se estremeció a la ciudad.

De manera preventiva, se evacuaron escuelas cercanas y se formó un comité de emergencia dirigido por el entonces intendente Gustavo Suárez. bomberos de diversas localidades, incluyendo Plaza Huincul, Cutral Co, Centenario, Neuquén, Plottier y Senillosa, se unieron a la brigada del Complejo Industrial de YPF y los bomberos de la empresa Tec Precinc para combatir las llamas durante más de siete agotadoras horas.

Los familiares de las víctimas y los compañeros de trabajo se congregaron en los alrededores de la refinería, abrumados por la tragedia. Poco después, se declaró un paro de actividades convocado por el Sindicato de Petroleros, que duró menos de 24 horas y el gobierno provincial decretó tres días de duelo.

Con el incendio bajo control, la fiscal del caso Ana Mathieu encabezó las primeras diligencias y se ordenó el traslado de los cuerpos de los trabajadores a la morgue judicial en Neuquén Capital. El fiscal general José Gerez también se presentó en el lugar para realizar una primera inspección.

La primera inspección del lugar tras la explosión e incendio

Por su parte, la empresa NAO Combustibles emitió un comunicado expresando su “solidaridad y apoyo incondicional” y asegurando que la planta siniestrada cumple con todas las regulaciones legales.

El 25 de septiembre y después del fuerte reclamo de los familiares, los cuerpos de los tres operarios fueron velados juntos durante doce horas, ya que aún no habían sido identificados. La comunidad se unió en el dolor y la solidaridad.

El 27 de septiembre la Federación de Bomberos Voluntarios de Neuquén emitió un informe y dio a conocer que parte de los tanques se quemaron cuando los bomberos estaban dentro y que el cierre de una válvula fue vital para poder controlar el siniestro. Comenzaron por atacar el incendio en los camiones que estaban en el exterior de planta, pero durante el proceso, se produjo un “boilover” que es un rebalsamiento por ebullición dentro del tanque que estaba prendido fuego y ello extendió las llamas hacia tanques e instalaciones lindantes, comentó el delegado regional y jefe del cuartel de Cutral Co, Darío Campos.

El 28 de septiembre, la justicia allanó las oficinas de la empresa NAO en Pilar, provincia de Buenos Aires, en busca de evidencia. Se realizaron otros seis allanamientos en domicilios de personal contratado por la empresa en Cutral Co y Plaza Huincul, y en una base de la firma en Challacó, donde se secuestró documentación en papel y formato digital relacionada con el funcionamiento de la empresa.

El 30 de septiembre, la empresa NAO desmintió la acusación del fiscal Geréz con respecto a la ubicación de los videos de vigilancia, afirmando que los servidores se encontraban en el lugar y no en Buenos Aires, como se había informado previamente.

La lucha por la justicia continuó en los meses siguientes. Los familiares de Víctor “Vitoco” Herrera reclamaron el depósito de los haberes y denunciaron la burocracia en el proceso.

El 8 de octubre, a dos semanas del incidente, la justicia dictaminó los peritajes en la planta, allanando el camino para los trabajos finales de remedición. La custodia policial se retiró.

El 12 de octubre de 2022, los familiares de las víctimas iniciaron una petición en línea, a través de la plataforma Change.org en la que pedían la inhabilitación de la empresa NAO por falta de mantenimiento y ausencia de auditorías de los organismos competentes.

El 22 de octubre, en el primer mes aniversario de la tragedia y en coincidencia del aniversario de la ciudad de Cutral Co, la comunidad se reúne en la entrada del predio de la empresa para honrar la memoria de las víctimas y exigir resultados en las pruebas de ADN para permitir el duelo.

El 29 de octubre, el Colegio de Ingenieros de Neuquén reveló que los planos de la refinería de NAO Combustibles no habían sido visados ​​como lo exige la ley. La empresa no estaba matriculada ante el Colegio de Ingenieros, y los detalles sobre las instalaciones de incendio no estaban registrados.

El 22 de noviembre, al cumplirse dos meses del trágico evento, se realizó la primera marcha de antorchas desde la plaza Gral. San Martín. Los familiares y amigos de las víctimas se unieron para exigir respuestas y justicia.

El 3 de diciembre, se llevó a cabo una caravana y bocinazo “Para no olvidar” y “para que este crimen no quede impune”, según las consignas de los familiares y amigos.

En febrero de 2023, las labores para recuperar la planta de procesamiento de petróleo estaban en marcha, lo que llevó a protestas de trabajadores en busca de empleo.

El 27 de marzo se realizó el mural que refleja el homenaje a las tres víctimas en la sede comunitaria del barrio Pampa, el artista plástico Damián Meco ejecutó la obra en la que se recuerda a los vecinos de esta misma barriada, que murieron en la explosión, a seis meses del hecho. En esa jornada participaron los bomberos voluntarios cutralquenses y les entregaron un certificado de agradecimiento por las horas de trabajo en el incendio.

El 31 de marzo se realizó la audiencia de formulación de cargos en la causa iniciada por la justicia local. El Ministerio Público Fiscal imputó a siete personas, seis que cumplían distintas funciones en la empresa NAO al momento de la explosión, y a un auditor externo de la firma Herting. Los delitos son estragos dolosos y estragos culposos. La fiscal jefa Sandra González Taboada llevó adelante la audiencia junto con el equipo de fiscales y asistentes letrados que están abocados a la causa desde el 22 de septiembre de 2022. Raúl Aufranc aceptó formalmente la acusación por la muerte de tres operarios. La fiscalía acusó al gerente de NAO, al jefe de planta, a la jefa de seguridad e higiene y a la técnica de seguridad y al auditor externo.

Ángel Fabian Obreque (jefe de producción) y Rodrigo Arias (gerente general de NAO) están acusados provisoriamente de estragos culposos agravados por el resultado muerte, en calidad de autores.

En tanto que el jefe de planta, Guido Torti; el jefe de mantenimiento, Silvio Saibene; Gimena Brillo, responsable de Seguridad e Higiene y la técnica en Seguridad e Higiene, Cecilia González; más Alfredo Novaro (auditor externo) fueron acusados de estrago doloso en su forma agravada por el resultado muerte, todos en calidad de autor.

La comunidad sigue exigiendo justicia y continúa manteniendo viva la memoria de las víctimas con acciones de protesta, marchas de antorchas y transmisiones de radio abierta.

El 12 de julio la agrupación Justicia por Víctor, Fernando y Gonzalo, quienes se encargan de mantener activo el pedido de memoria y justicia, denunciaron en sus redes sociales que el Punto de Luz ubicado en la entrada de la empresa había sido vandalizado por supuesto personal de la empresa.

Este viernes 22 se realiza una nueva concentración en la plaza Gral. San Martín a las 18 horas. A medida que se cumple un año desde esta trágica explosión, la comunidad de Plaza Huincul y Cutral Co persiste en su búsqueda de respuestas y justicia, manteniendo la llama de la memoria encendida y el compromiso de responsabilizar a quienes puedan haber tenido algún grado de responsabilidad en esta lamentable tragedia.