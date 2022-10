Según un informe publicado por la entidad que nuclea a los ingenieros en la provincia, los planos de la refinería de NAO combustibles no fueron visados y por eso no se puede decir quien las proyectó, ni quien las ejecutó, ni cuándo.

En la planta hubo una explosión que provocó la muerte de tres trabajadores en septiembre pasado.

Es decir que esos datos no figuran en el Colegio de Ingenieros como lo exige el artículo 13 de la ley 2990. Cuando se realiza una obra, ya sea pública o privada, que requiera de planos firmados por un ingeniero, debe visarse en el Colegio.

Cuando se hace la presentación en el Colegio, se designa un representante técnico que tiene, entre otras funciones, que “asumir la responsabilidad de proyectos, obras e instalaciones de acuerdo a sus incumbencias y debida matriculación“, dijeron en un documento. NAO no cumplió con ese procedimiento.

Este punto es relevante para la continuidad de las tareas dentro de la empresa. Ya comenzaron las tareas para la reactivación de la planta pero las familias de víctimas quieren que se impida su funcionamiento tal como estaba hasta ahora.

El fiscal José Geréz aseguró que se investiga si una válvula para controlar la presión del tanque era la adecuada o había sido reemplazada por otro mecanismo. Y fuentes del Sindicato de Petroleros aseguran que el mechero está muy cerca de los tanques. Todos puntos técnicos que deberían analizarse por expertos como los que integran el Colegio de Ingenieros.

NAO no está matriculada ante el Colegio de Ingenieros y en esa entidad no tienen “conocimiento de las intalaciones de incendio aprobadas para dicho emprendimiento ya que las mismas no fueron visadas por el Colegio”, dijeron en el informe.