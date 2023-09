El próximo 22 de septiembre, familiares y amigos de las víctimas fatales Cutral Co y Plaza Huincul se unirán una vez más para conmemorar el primer aniversario de la explosión en un tanque de almacenamiento de la empresa New American Oil (NAO) que cobró la vida de tres personas. La tragedia, que dejó una profunda huella en estas localidades, motivó a las familias de las víctimas y a la comunidad en general a exigir justicia y recordar a quienes perdieron la vida.

El punto de encuentro para esta emotiva ocasión será la plaza San Martín de Cutral Co, donde se espera el acompañamiento y participación de los vecinos a las 18 horas. La marcha se realizará en memoria de Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, tres vecinos de Cutral Co, dos de ellos del barrio Pampa y uno del barrio Aeroparque, cuyas vidas fueron trágicamente truncadas en el incidente.

Desde las primeras horas en que se conoció la noticia de la explosión, la comunidad ha estado exigiendo justicia y manteniendo viva la memoria de las víctimas. A lo largo del último año, se han llevado a cabo caravanas, marchas de antorchas y transmisiones de radio abierta para mantener el foco en la necesidad de responsabilizar a quienes puedan haber tenido algún grado de responsabilidad en la tragedia.

Este aniversario es un recordatorio de la determinación de Cutral Co y Plaza Huincul para buscar respuestas y garantizar que tragedias similares no vuelvan a ocurrir en el futuro. La convocatoria del 22 de septiembre representa un paso más en su búsqueda de justicia y una forma de mantener viva la memoria de aquellos que perdieron la vida en circunstancias tan lamentables.