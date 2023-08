Un trabajador y una trabajadora municipales de Plaza Huincul que pertenecen a la lista Verde Blanca de ATE denunciaron haber sido amenazados de muerte por el dirigente de ATE, Juan Carlos Santos y su hijo.

Indicaron que fueron sorprendidos cuando estaban en su auto particular y en el domicilio de la mujer la noche del lunes. Anabela Cuevas, explicó que “pasamos un día desgastante”. “Es muy terrible lo que estamos viviendo y nosotros pedimos militar tranquilos, que podamos recorrer sin ningún tipo de inconveniente en los distintos sectores”, describió.

En ATE habrá elecciones para renovar la conducción el 9 de agosto y aducen las amenazas a ese hecho. Los dos trabajadores amenazados cumplen tareas en el área de Zoonosis de Plaza Huincul.

“Ocurrió saliendo de mi casa a las 19:15. Me llama mi compañero e íbamos a salir a comprar. Me subo al auto y me sorprende que le abre la puerta Santos, Juan Carlos y el hijo, Martín Santos y los empiezan a golpear y amenazarlo con armas de fuego“, explicó Mabel Roh

Alcanzó a grabar con su celular un video muy corto, debido a los nervios de la situación. “Me amenazaron de muerte también los dos y esto es muy triste porque no podemos seguir soportando este tipo de violencia. Con esta gente desde 2019 venimos sufriendo violencia”, subrayó.

Mabel explicó que de manera constante sufrió maltratos y todo tipo de situaciones en el ámbito laboral. “Y nadie ha hecho nada y ayer pasó todos los límites”, agregó.

A su vez, Raúl Ramírez dijo que cuando llega a la casa de su compañera observó que “Martín Santos, me ve y empieza a insultarme directamente. veo al padre, a Carlos Santos que va al vehículo, a la camioneta del lado del acompañante y que saca un arma directamente, lo veo clarito. Ocurrió todo muy rápido, me quiero ir del lugar para evitar cualquier circunstancia y llega inmediatamente al lado mío” para amenazarlo.

El hijo le dice que se detenga porque “lo vas a matar”. Y allí fue el momento en que Santos le grita “este gordo h de p lo voy a matar, repetía y repetía eso. Mabel desciende del vehículo y al ver esas situaciones dejan de agredir, tiraron piñas”, refirió.

Los integrantes de esta agrupación atribuyen este tipo de amenazas y situaciones al contexto electoral.