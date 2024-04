En el día de hoy, el comisario inspector Mazzone, en el parte policial emitido este lunes 29, informó sobre un preocupante caso de robo hormiga en el Banco Provincia de Neuquén.

El pasado martes 23 de abril, un hombre de 31 años presentó una denuncia en la Comisaría 14 de Cutral Co. En su declaración, señaló que desde el mes de febrero hasta la fecha, ha observado pequeños débitos en su cuenta bancaria perteneciente al Banco Provincia de Neuquén. Estos débitos, según el denunciante, no fueron autorizados por él, ya que no ha adherido a ningún servicio que los justifique.

El afectado describió estos débitos como “micro sustracciones” que han sido realizadas desde su cuenta sin su consentimiento. Ante esta situación, decidió presentar la denuncia con el objetivo de que la entidad bancaria pueda investigar y emitir los débitos correspondientes.

Se recomienda a los clientes del Banco Provincia de Neuquén mantener un monitoreo constante de sus cuentas bancarias y reportar cualquier actividad sospechosa de manera inmediata a las autoridades correspondientes y al propio banco.