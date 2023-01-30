QEPD
FALLECIÓ EN CUTRAL CO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2023 A LA EDAD DE 55 AÑOS. SUS FAMILIARES Y AMIGOS COMUNICAN QUE SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023 A LAS 11:00, EN LA NECRÓPOLIS DE PLAZA HUINCUL.
SERVICIO DE EMPRESA LÓPEZ
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FALLECIÓ EN CUTRAL CO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2023 A LA EDAD DE 55 AÑOS. SUS FAMILIARES Y AMIGOS COMUNICAN QUE SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023 A LAS 11:00, EN LA NECRÓPOLIS DE PLAZA HUINCUL.
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