La lluvia complica a Añelo: calles anegadas y precaución extrema en las rutas

La gran cantidad de agua acumulada genera dificultades para la circulación y, en algunos sectores, el agua atraviesa la calzada de un lado al otro.

La localidad de Añelo atraviesa este jueves una jornada complicada por las intensas lluvias que se registran en la zona. La gran cantidad de agua acumulada genera dificultades para la circulación y, en algunos sectores, el agua atraviesa la calzada de un lado al otro.

La situación obliga a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en los accesos y corredores utilizados diariamente por trabajadores y vehículos vinculados a la actividad de Vaca Muerta.

Desde los organismos viales se recomienda circular a velocidad precautoria, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas ante la presencia de agua, barro o sectores con baja adherencia.

Cómo están las rutas hacia y desde Añelo

De acuerdo con los reportes de Vialidad Provincial, los principales corredores de la zona presentan diferentes niveles de dificultad.

En la Ruta Provincial 17, entre Añelo y Plaza Huincul, la circulación se encuentra habilitada con precaución. El tramo presenta sectores poceados, barro, serrucho y baja adherencia. Además, se mantiene la recomendación de portar cadenas y se advierte sobre la presencia de animales sueltos.

En el tramo de la RP 17 entre el empalme con la Ruta Provincial 8 y Añelo, también se solicita transitar con precaución debido a sectores con baches y barro, además de la presencia de equipos que realizan tareas de mantenimiento sobre la calzada.

Por su parte, la Ruta Provincial 7, en el corredor que une Añelo con Tratayén y El Chañar, requiere extrema precaución debido a la acumulación de agua y sedimentos generada por las precipitaciones. En distintos puntos también se desarrollan trabajos viales.

Otro punto a tener en cuenta es la Ruta Provincial 5, en el sector del puente Carranza, donde las condiciones se encuentran afectadas por la crecida del arroyo y las dificultades en el desvío existente. Antes de emprender el recorrido se recomienda verificar el estado actualizado de la vía y las alternativas habilitadas.

Números de emergencia en Añelo

Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con los siguientes organismos:

Policía: 101 / 4904135

101 / 4904135 Hospital: 107 / 4904230

107 / 4904230 Bomberos: 103 / 2995 337850

103 / 2995 337850 Guardia EPEN: 2994 084798

2994 084798 Defensa Civil: 103 / 2995 246164

103 / 2995 246164 Desarrollo Social: 2995 79-8274 / 2995 24-4683

La recomendación principal para quienes deban ingresar o salir de Añelo es consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular con extrema precaución mientras persistan las condiciones climáticas adversas.