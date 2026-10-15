La comunidad se organiza ante el temporal y Bomberos de Plaza Huincul envía una dotación a Añelo

la Parroquia Nuestra Señora de Fátima y su capilla pusieron en marcha una campaña solidaria para reunir alimentos, ropa y colchones

Ante las consecuencias del temporal que afectó a la comunidad de Añelo, distintas instituciones y vecinos comenzaron a coordinar acciones de asistencia y acompañamiento para las familias damnificadas.

En este marco, la Parroquia Nuestra Señora de Fátima y su capilla pusieron en marcha una campaña solidaria para reunir alimentos, ropa y colchones, además de disponer del Salón Parroquial para brindar resguardo a las personas que lo necesiten.

Para quienes requieran asistencia urgente, se encuentran habilitados los siguientes contactos:

Ivana: 299 510-7828

299 510-7828 Romina: 299 630-0391

299 630-0391 Sandra: 299 607-7061

Bomberos de Plaza Huincul se suma al operativo

Como parte del despliegue de respuesta ante la emergencia, Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul informó que una dotación integrada por cuatro voluntarios se trasladará hacia la ciudad de Añelo.

Según se informó, la salida se realiza por pedido de la Regional Centro de Operaciones de Bomberos Voluntarios de Neuquén y a solicitud de Bomberos Voluntarios de Añelo, con el objetivo de colaborar ante la situación generada por el temporal.

De esta manera, diferentes instituciones de la región articulan esfuerzos para asistir a las familias afectadas y reforzar las tareas de respuesta frente a la emergencia.

Desde la comunidad también se solicita a quienes puedan colaborar con elementos de primera necesidad que se sumen a la campaña y que compartan la información para que pueda llegar a las personas que necesitan asistencia.