La Dirección de Turismo de Cutral Co presentó la agenda de actividades por el mes aniversario de la ciudad

Yamila Temi, detalló la programación de actividades culturales y turísticas

La directora de Turismo de Cutral Co, Yamila Temi, detalló la programación de actividades culturales y turísticas organizadas por el municipio en el marco del mes aniversario de la localidad.

Actualmente, la sala de exposiciones alberga una muestra de arte del taller Pop de Natalia Olguín, la cual permanecerá abierta durante una semana. Durante la jornada de apertura se realizaron pinturas en vivo, acompañadas por presentaciones de folclore a cargo de «La casita de los abuelos» y la actuación de una cantante.

Al finalizar este ciclo, el espacio renovará su oferta con la exposición de un nuevo artista local. En cuanto a la comercialización de obras, las expoventas destinadas a colaborar con la economía de los creadores locales y regionales se realizan en el marco de La Última Cena.

Asimismo, la funcionaria anunció la realización de una nueva edición del Café Literario, un encuentro anual de escritores con entrada libre y gratuita para el público.

En el área de recorridos, la dependencia mantiene las salidas del City Tour histórico y cultural con delegaciones escolares. Este itinerario guiado abarca paradas en la bodega, el parque solar y diversos monumentos de la ciudad.

Por otra parte, el 29 de octubre, en coincidencia con el Día Provincial del Petróleo, el municipio presentará oficialmente el Petrotur. Este nuevo circuito abordará la historia de la industria hidrocarburífera y su rol en el desarrollo y la expansión de Cutral Co.