ATE Cutral Co y Plaza Huincul adhirieron a la jornada nacional de protesta

Las juntas internas de ATE de Cutral Co y Plaza Huincul, en conjunto con la central sindical, adhirieron a la movilización de alcance nacional.

Las juntas internas de ATE de Cutral Co y Plaza Huincul, en conjunto con la central sindical, adhirieron a la movilización de alcance nacional. Entre las demandas manifestadas por los dirigentes figuran la garantía de financiamiento para la educación y las universidades públicas, la defensa de los derechos de los jubilados y el rechazo a la ley de tierras y decretos nacionales.

Asimismo, la conducción gremial elaboró notas para presentar en los concejos deliberantes locales en apoyo al sector previsional.

En la localidad de Cutral Co, la representación sindical concretó la firma de un acta acuerdo con las autoridades municipales para el pago de un bono de $150.000. La medida beneficia a 2.500 trabajadores que prestan servicios en la comuna, haciéndose efectiva a partir del viernes, con depósito bancario disponible desde el inicio del día.

En tanto, la dirigente de ATE Plaza Huincul, Marcela Mendoza, detalló que se encuentran a la espera de una reunión con el Ejecutivo municipal para abordar la solicitud de un bono o recomposición salarial, luego del incremento previo del 36 %. De igual manera, el temario incluye el requerimiento de vehículos para el sector de Corralón y la revisión del punto relativo a la emergencia económica en la ordenanza correspondiente.