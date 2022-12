Un grupo de egresadas de la promoción 1980 del CPEM N° 6 de Cutral Co se reunió para despedir en año en Cutral Co. Este grupo no es la primera vez que logra juntarse para recordar anécdotas de la época estudiantil sino también para compartir los actuales momentos.

El reencuentro se produjo en plena pandemia y a través de la virtualidad, cuando empezaron a contactarse a través de las redes sociales. Levantadas las restricciones coordinaron los encuentros presenciales. Como muchos no están en la zona, hubo una celebración en Cipolletti.

En esta ocasión, antes de terminar el año se hizo en Cutral Co.