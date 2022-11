Mi libro está destartalado y amarillento, también le falta la tapa posterior. Y eso me alegra, porque me recuerda que lo leí varias veces, como hago con las historias que me gustan, porque siempre descubro un sentido nuevo en la trama, algo que antes no percibí. “En el tiempo de las mariposas” se cuenta la historia de las hermanas Mirabal, tres mujeres opuestas a la dictadura del general Leónidas Trujillo, en República Dominicana, y el fingido accidente automovilístico que disfrazó el terrible asesinato que el régimen perpetró, temeroso del vuelo político que alzaban esas pueblerinas.

El crimen de María Teresa, Minerva y Patria Mirabal ocurrió el 25 de noviembre de 1960. Para recordar su activismo político y sus feminicidios, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas instauró desde el 2000 esta fecha, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para que gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs se comprometan en acciones que eleven la conciencia pública.

Y si algo puedo hacer desde mi lugar de comunicadora, es precisamente eso: invitar a leer este libro, escrito por Julia Álvarez, o cualquier otro que cuente la historia y la gesta de las “mariposas” Mirabal. O cualquier otro que hable de la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo contra la violencia en cualquiera de sus formas.

Este año, la ONU renueva su mensaje para sumarse a la Campaña Únete, 16 días de activismo entre el 25 de noviembre al 10 de diciembre, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

EN CUTRAL CO Y PLAZA HUINCUL

Aquí, está prevista una concentración a las 17,30, en la intersección de Roca y Carlos H. Rodríguez, organizada por el Plenario de Trabajadoras de Cutral Co y Plaza Huincul, de Partido Obrero en el Frente de Izquierda, en contra de la violencia hacia las mujeres.

Por su parte, la Secretaría de la Mujer y la Diversidad de Cutral Co realizará actividades en la Plaza San Martín, desde las 17.

En Plaza Huincul, se organizó un conversatorio y una conferencia de prensa, de la que participaron referentes de distintas instituciones locales, para abordar el tema de la violencia hacia las mujeres y divulgar cuáles son las herramientas que existen para que las víctimas accedan a mecanismos de contención.

Continúa hoy, desde las 10 en el Parque Lineal Carlos Rivadulla habrá stands y espectáculos, en consonancia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.