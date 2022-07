Ocurrió en la mañana de ayer en barrio Otaño de Plaza Huincul. En los videos que captaron las cámaras de seguridad se ve el momento exacto dónde un uniformado le dispara a la perra y luego huye. Se desconoce si está herida.

Su dueña comenzó una búsqueda intensiva debido a a que la perra se encuentra bajo tratamiento por enfermedad. Además ofrece recompensa para quien la encuentra.

Sucedió este martes pasadas las 8 de la mañana; la mujer comentó que “La policía vino a mi domicilio por una denuncia que era para una persona que ya no vive en esa casa hace años. No tengo la denuncia porque no me dejaron ningún papel”.

Y agregó ” A parte de destrozarme todas mis cosas, que es lo de menos, solo quiero que aparezca mi bebé y que los policías no hagan abuso de autoridad. Cuando les dije que los tenia grabados, me cortaron los cables de las cámaras”.

Igualmente las cámaras guardaron las imágenes donde se ve a la perra muy asustada por la situación y cómo huye desesperada luego de escuchar o recibir el disparo.

Según explicó la dueña, la can tiene 4 años y fue intervenida quirúrgicamente por un problema en los intestinos, por lo que debe estar bajo tratamiento. Además aseguró que ya realizó la denuncia en Amvoz, la aplicación que permite denunciar el maltrato animal; y también en fiscalía.

Cualquier información pueden comunicarse al 2996561465 o al 2996271045.