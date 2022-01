El farmacéutico y ex presidente del Concejo Deliberante, Fabian Dolso hizo declaraciones públicas para explicar lo ocurrido ayer domingo.

Según testigos, ingresó con su camioneta y un carro de comidas por un sector que estaba cerrado al tránsito y generó la caída de un ciclista que participaba de la competencia. Hubo un tumulto y la policía lo llevó demorado a la comisaría 6.

Dolso sostiene que no ingresó sin autorización sino que pidió permiso a la gente de la organización que estaba en el sector y que lo dejaron pasar.

Por otro lado, asegura que mientras realizaba tareas en la camioneta fue agredido por varias personas, que se cayó al suelo y que lo golpearon.

Finalmente sostuvo “la policía me trasladó hasta la comisaría 6 para preservar mi integridad física”. Como se informó, el ciclista no sufrió lesiones de gravedad y no radicó una denuncia.

Dolso igualmente informó que irá a la Fiscalía para denunciar la agresión que sufrió después del incidente vial con su camioneta.