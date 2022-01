El hombre de 32 años, fue visto esta mañana mientras caminada por calle Independencia y Plaza Huincul de Cutral Co con elementos robados.

Pasadas las 7 de la mañana de hoy personal de la División Comando Radioeléctrico Cutral Co-Plaza Huincul se encontraba realizando patrullaje preventivo cuando divisaron al sospechoso caminar con un televisor y una amoladora.

Cuando los policías se acercaron, el hombre arrojó los elementos e intentó darse a la fuga pero fue demorado inmediatamente por los uniformados.

Como consecuencia el hombre, conocido del ambiente delictivo, fue demorado y trasladado a la Comisaría 15 mientras que los objetos fueron secuestrados.