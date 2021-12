Según el comunicado, la obra concluyó esta madrugada y el abastecimiento de agua a Cutral Co y Plaza Huincul se normalizaría durante la tarde.

“En este momento se está comenzando a presurizar la cañería, que es una instancia sensible en la prueba de la reparación por la presión que debe soportar el ducto de impulsión”, explicaron desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento minutos antes de las 11.30 de hoy.

Si la prueba tiene éxito, el suministro de agua se normalizaría en el transcurso del día. “La producción total de agua potable en condiciones normales que suministra EPAS para las localidades es de 2500 m3/h, que se compone de 1900 m3/h de Buena Esperanza y 600 m3/h de Barreales” aclara el escrito.

En ese sentido, el EPAS sostiene que solo con el abastecimiento del acueducto Buena Esperanza alcanzaría para 900 litros por habitante (superando tres veces los 300 litros por día recomendados por la OMS). Con ese sistema de bombeo “se podrían abastecer 152.000 habitantes, un número que está por encima de la población actual de la comarca“, señalan desde el Ente, aduciendo que el consumo de agua en Cutral Co y Plaza Huincul no es racional y la distribución no es la apropiada.

Finalmente, sostienen que el ente “está a disposición de los municipios para asesorarlos y trabajar en conjunto con la planificación de las redes de distribución, con el fin de optimizar el sistema municipal, dado que el caudal producido solamente por Buena Esperanza supera en más del doble lo recomendado para ambas localidades“, aunque no es suficiente para abastecer a los barrios más altos de las dos localidades.