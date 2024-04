Verónica Méndez, vecina de Cutral Co, elevó un reclamo a las autoridades municipales de Plaza Huincul, luego de que su automóvil sufriera daños por una zanja sin señalización el pasado lunes por la mañana.

“Es mi sacrificio, no es un auto cero, pero me trae todos los días de Cutral Co a trabajar”, afirmó Méndez, visiblemente molesta por la situación. “Muchas fiestas acá en Plaza, pero las calles son una vergüenza. Siempre lo digo”, agregó.

El incidente ocurrió mientras Méndez se dirigía a su trabajo en Copelco, en los ex almacenes de Y.P.F, ubicado en la calle Azucena Maizzani, donde la entrada al predio se encuentra en una calle sin nombre. “Tenemos una zanja que, por desgracia, me tocó a mí romper mi auto”, explicó Méndez, marcando la falta de señalización como un factor clave en el accidente.

“Todavía no tengo el informe del mecánico y el trámite ya se encuentra en manos de una abogada”. Sin embargo, está decidida a seguir con su reclamo y responsabilizar al municipio por los daños sufridos. Méndez detalló: “Carter roto, un extremo de dirección…”. Sin embargo, aún espera el informe completo del mecánico para respaldar su reclamo.