En Cutral Co y Plaza Huincul al igual que ocurre en otros lugares del país, se dio inicio esta mañana a las 8 el acto eleccionario. No hubo demoras en la apertura de las mesas y hasta las 10 de la mañana no hubo filas ni espera fuera de las escuelas.

A diferencia de las PASO, en esta ocasión, las filas se harán desde cada mesa y en algunos casos para evitar la aglomeración de personas, se dispuso la realización de filas en los patios o veredas de las escuelas, pero en general no fue necesario.

Dentro los establecimientos educativos están los miembros del Ejército Argentino que se encargan de custodiar el lugar mientras que la policía provincial realiza la organización de las filas fuera de las escuelas.