El presidente del MPN, Omar Gutiérrez, difundió en redes sociales que mantuvo una reunión de orden político con el bloque del partido en la Legislatura aunque no estuvo el bloque completo.

Según contó Gutiérrez la reunión fue para dialogar “sobre la actividad legislativa y diferentes proyectos que permitan continuar las sendas del crecimiento y desarrollo de Neuquén”.

El diputado Juan Sepúlveda que representa a Cutral Co no estuvo en el encuentro y al ser consultado por este medio indicó que su ausencia se debió su agenda, ya que tenía previsto realizar diferentes gestiones para dos familias de Cutral Co que habían llegado a su despacho con problemas urgentes. “Prioricé la resolución de esos problemas”, dijo Sepúlveda.