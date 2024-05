El dirigente del MPN grabó un video frente a la EPET 1 en el que arremetió contra Omar Gutiérrez, aunque sin nombrarlo. Como se informó ayer, el exgobernador se reunió con los diputados en la Legislatura provincial.

“Aparece una persona que fue responsable de la derrota del movimiento popular neuquino con sus 70 millones de pesos (lo que cobraría por ser director de YPF) a reunirse con 10 legisladores que también son responsables y que cobran 5 millones, 5 millones y medio más o menos cada uno, o sea 50 millones. Y analizan la tarea legislativa. Y analizan el futuro. La verdad, les agradezco”, dijo Corradi Diez.

Tras el encuentro entre los diputados y el exgobernador, Juan Sepúlveda (diputado por Cutral Co) explicó que tenía otros temas de agenda y no fue, lo que de por sí marca una ruptura.Y Corradi siguió en la misma línea.

En su video, el exministro de Gutiérrez, contó que “el año pasado, antes de que el gobernador se fuera, la provincia tomó un endeudamiento para pagar obras y para cumplir con sus compromisos. Esta escuela no empezó las clases, es la EPET 1 de Cutral Co. Y no va a empezar hasta julio y agosto porque no se pagaron las obras. Pero no solamente eso, el actual gobernador en su tarea legislativa tuvo dos endeudamientos y tampoco pagó las obras”, dijo Corradi indignado, sin dar cuenta de que la obra de la EPET 1 se pagaba con fondos nacionales que se suspendió por la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender la obra pública. Y que se volvió a reanudar a partir de un contrato ya directamente con el gobierno provincial.

Corradi igualmente tenía intenciones de hablar del partido MPN, que parece desgranarse por dentro. “Entonces yo me pregunto, ¿a qué se juntan? Si no se pueden echar la culpa entre ustedes porque están todos juntos, porque los que estaban están nombrados, porque los que se fueron, porque nadie perdió, porque solamente perdió el pueblo. Así que les agradezco, si se trataba de ustedes, pónganse una empresa, ganen plata, pero dejenos tranquilos”.