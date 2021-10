Falta poco tiempo para las elecciones en el Sindicato de Petroleros, que se harán el 20 de octubre. En Centenario, Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra inauguraron un centro recreativo al que le pusieron el nombre “Richard Dewey”, fallecido hace poco.

“Yo digo que dejo la secretaría general pero voy a buscar otro rinconcito para trabajar, no puedo estar sin trabajar. Me voy a dedicar a la política, voy a recorrer la provincia para buscar la participación de diferentes sectores”, dijo Guillermo Pereyra.

“Tenemos la oportunidad de generar trabajo y regalías para la provincia”, dijo. Y pidió a los dirigentes políticos y sindicales que lo acompañaban en el escenario, prepararse para dar un debate profundo que permita deconstruir y refundar a la provincia.

”Debemos recomendarle a los gobiernos provinciales que ese aumento de regalías extraordinario que vamos a tener con el aumento de la producción sea destinado a otros fines más allá de los gastos corrientes. Tenemos que reformular una provincia y trabajar de conjunto para que esas regalías vayan al crecimiento y desarrollo de escuelas, viviendas para el pueblo neuquino” concluyó el dirigente.

Finalmente, tras anunciar el lanzamiento de un espacio político y de debate que incluye a diferentes sectores gremiales privados y estatales, y otras fuerzas políticas, concluyó: “Quiero decirle a todos ustedes que estamos trabajando para las elecciones del 20 de octubre, que no me cabe la menor duda que el triunfo de Marcelo (Rucci) va a ser contundente, y allí tenemos que estar todos, no es solamente ganar una elección es el acompañamiento que todos ustedes deben dar, el mismo que me dieron durante 40 años, que fue para el crecimiento, el desarrollo de nuestra organización sindical, sin ustedes no hubiese hecho nada”.