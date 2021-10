La Orquesta de los Chicos lanzó la convocatoria durante este mes para conformar un nuevo grupo de chicos y chicas. Esta vez, la convocatoria es para quienes hayan nacido en los años 2011 o en 2012. Hay tiempo para anotarse a esta actividad gratuita hasta el 22 de octubre.

Como siempre, desde la coordinación de la Orquesta se informó que para ingresar a la formación que se ofrece no se requiere tener conocimientos musicales previos. Los instrumentos que empleamos son: violines, violas, cellos y contrabajos.

En función de las medidas sanitarias vigentes, la actividad se desarrolla a través del campus virtual de la Orquesta que dirige el maestro Marcelo Chevalier, por lo tanto, quienes se encuentren interesados en inscribirse deben completar el siguiente formulario digital: https://forms.gle/FMpnNarsNihHnMP18

El mismo link está publicado en las redes sociales de la orquesta tanto en Instagram/Facebook como @conciertosoifcu y desde la orquesta se comunicarán con cada persona que se inscriba para brindarles la información necesaria.

Para quienes no conozcan de qué se trata este proyecto, se recuerda que la “Orquesta de los Chicos” como la comunidad de la comarca petrolera bautizó a la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co, comenzó su actividad en agosto del año 2003, mediante un convenio entre la Municipalidad de Cutral Co y la Universidad Nacional del Comahue.

Su objetivo es impulsar la promoción social y cultural de la población infantil y juvenil de la región mediante la práctica musical de conjunto. Los niños y niñas, con domicilio en Cutral Co o en Plaza Huincul, ingresan a la orquesta sin poseer conocimientos previos musicales. Sin embargo, es requisito excluyente que concurran a la escuela y presenten un muy buen rendimiento escolar para mantener su lugar. En el momento en que madura la relación con la actividad musical, a cada familia se le otorga en comodato un instrumento musical para su uso personal, que tendrá en su hogar para el estudio y práctica diaria.

Hoy sus integrantes transitan su décimo octavo año de vida y cuenta con la adhesión de la municipalidad de Cutral Co, el ENIM, la Universidad del Comahue y la Universidad Tecnológica Nacional FRN. Algunas de los trabajos se pueden ver en la cuenta de YouTube: www.youtube.com/c/conciertosoijcu, además de facebook.com/conciertosoijcu e Instagram conciertosoijcu