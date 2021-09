Día de jornada institucional, en la escuela primaria N° 63, en el barrio General Belgrano -ex450 Viviendas- de Cutral Co, se resolvió hacerla afuera y con la participación de docentes y directoras de otros establecimientos. El objetivo fue visibilizar la situación del edificio porque no puede empezar las clases presenciales.

“Se organizó afuera del establecimiento para visibilizar la situación en la que se encuentra. Durante el 2021 no tienen presencialidad. La problemática es que no se hizo la prueba de hermeticidad y sabemos en el contexto socioeconómico del barrio. A la fecha estas infancias no pudieron tener presencialidad plena”, describió la secretaria de ATEN, Viviana Sandoval.

Refirió que pese a que el gobierno provincial mediante la resolución dispuso del comienzo de la presencialidad plena acá no están garantizadas estas condiciones.

La directora, Rayén Martinengo indicó que el problema más urgente es la habilitación del gas. Si bien hubo avances, surgieron otros temas. Las filtraciones del techo ya se repararon y el comedor está pintado porque un integrante de una de las empresas donó la mano de obra para hacerlo.

Ahora, están reparando el sector administrativo donde hay “muchos parches por el tema de la ventilación”: “Falta que nos coloquen la bomba de agua y la prueba general de gas. El gasista se debe estar interiorizando en Camuzi para después si acercarse y ver si se puede pedir la prueba de hermeticidad”, describió.

Por otro lado, necesitan el agua en la institución porque “están arreglando y reforzando el sector después del intento de robo de los tanques de los días pasado. Hay que colocar la bomba, que ya la tiene el Distrito Educativo, la limpieza general de la escuela porque hay roedores”.

Finalmente, la directora Martinengo indicó que necesitan saber cuál es la fecha estimativa de fin de los trabajos que les pueda informar Obras Públicas de la provincia.