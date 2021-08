El servicio de Obstetricia del Hospital Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul realizará una campaña del PAP para prevenir o detectar el cáncer cervicouterino. Será el próximo 24 y 25 de agosto en el Centro de Salud del barrio Parque Oeste.

Las dos jornadas especiales están destinadas a mujeres a partir de los 25 hasta los 64 años que deseen realizarse el el test de Papanicolaou de forma gratuita.

Comenzará a las 8:30 horas y la atención será por orden de llegada. Los requisitos son: no estar menstruando, no tener relaciones sexuales los tres días anteriores y no estar usando ovulos.

Estas campañas buscan concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizar controles periódicos para prevenir enfermedades como el cáncer uterino para poder detectarlo de manera temprana y minimizar los riesgos.