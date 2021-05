Funcionará bajo la órbita de la Dirección de Zoonosis, y será utilizado para campañas de castración, vacunación y desparasitación. También hará atención de consultas primarias y urgencias.

La unidad fue presentada en el Parque de la Ciudad de Cutral Co, y estará a cargo de la Medica Veterinaria Vanina Muñoz, quien agradeció la gestión del intendente José Rioseco. El jefe comunal destacó que desde la Municipalidad de Cutral Co “existe el compromiso no solo para con la salubridad de las mascotas de nuestras vecinas y vecinos, sino también el de tener un control sobre la población felina y canina que deambula por las calles de la ciudad”.

El secretario de servicios públicos, Henry Torrico, comentó que el quirófano móvil “Estaba solicitado el año pasado pero producto de la pandemia tuvo una demora. Era algo pendiente que necesitábamos para cubrir la demanda de todos los barios”

También dijo que esta herramienta les permitirá llegar a más barrios y evitar que se pierdan turnos solicitados que no se completan porque no se pueden acercar al lugar de castración.

La Doctora Muñoz aseguró que este quirófano permitirá una mejor y más rápida acción por parte del área. El tráiler se dedicará a la consulta y atención primaria y de urgencia, como también para la programación de cirugías de castración, campañas de desparasitación y vacunación.

A partir de la semana que viene se realizará la diagramación para saber por que barrio comenzarán a atender. Los interesados en consultas o detalles de campañas podrán comunicarse con la Dirección de Zoonosis al celular 299-15- 6562325 y al teléfono fijo 4969084.