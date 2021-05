Desde la Municipalidad de Plaza a través de la Dirección de Defensa Civil, solicitaron a los vecinos tomar las precauciones ante el pronóstico de fuertes vientos.

Para poder controlar la situación piden a los ciudadanos tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

–Evitar circular por la vía pública si no es de extrema necesidad

–No estacionar vehículos debajo de árboles

–Revisar techo y asegurarse que esté en buen estado y no tenga chapas sueltas o tejas rotas

–No dejar en el patio elementos que puedan volarse y generar accidentes

–Mantener artefactos inalámbricos como teléfonos celulares con carga

-Tener a mano linternas o velas ante posible desperfectos eléctricos

Cabe destacar que en Plaza Huincul se mantienen las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria por covid-19 y solo se puede circular hasta las 18.