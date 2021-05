Pablo González, presidente de la empresa, admitió que las subas de los últimos meses “fueron inevitables”, pero que no habría más modificaciones en los surtidores hasta el 2022.

“Si lo hubiéramos podido evitar, obviamente lo hubiéramos evitado. Nosotros lo que hicimos fue dar previsibilidad“, sostuvo González y trazó una comparativa: “La carne aumenta un 120% y nadie les dice a los argentinos cuál es el horizonte de previsibilidad que tienen para este año, y además aumenta la exportación”.

En ese sentido, el presidente de YPF explicó que la empresa “destina el 100% de su producción tanto en gas como en crudo al mercado interno. Obviamente no exporta, porque tiene la obligación, como empresa de bandera argentina, de abastecer al mercado interno, y además tiene que soportar la presión de un commodity de alta volatibilidad como es el petróleo crudo, que cotiza hoy a 69 dólares. Entonces obviamente que no había alternativa. Si no, no lo hubiéramos hecho”, agregó.

“Le dijimos a la gente que va a aumentar menos que la inflación establecida en el presupuesto. Este año aumenta 28,1% en todo el año, con este aumento que es el último, y con eso garantizamos que exista la provisión de gas y de petróleo que la Argentina necesita para poner en marcha su aparato productivo“, dijo el titular de YPF, en diálogo con C5N.

En marzo ya había adelantado que las subas se frenarían antes de fin de año, mientras presentaba el plan de inversiones de la compañía. Igual que en aquel entonces, apuntó contra la administración de Mauricio Macri y la caída de inversiones y producción que sufrió la compañía en ese periodo: “YPF viene con caídas de la producción en los últimos 5 años”, panorama que espera revertir durante 2021.

“Cayó la producción durante los 4 años. De gas, un 8%, de crudo un 10%, y lo más importante es que cayó la inversión un 35%”, dijo y agregó “si vos no invertís, obviamente se te van a caer las reservas y la producción. Se privilegió un sector de la industria a través de algunas herramientas, como la Resolución 46, en detrimento de una YPF vaciada de contenidos y sin una política energética“, concluyó González.