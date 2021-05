Las autoridades municipales y provinciales no analizan volver a fase 1 de cuarentena, por lo que la responsabilidad de no contraer el virus, quedará en manos de cada persona.

Con los datos alarmantes que proveyó el servicio de Epidemiología del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul y el comunicado del personal médico, lo único que queda es regresar a los cuidados personales más estrictos.

Aquí van los tres consejos de oro:

Usar barbijo siempre que no estés con las personas con las que convives. Eso incluye compañeros de trabajo y familiares que viven en otras viviendas. Es molesto pero necesario. Y además es mejor tener dos barbijos por persona, así se puede lavar los barbijos cada día. Es una obviedad a esta altura, pero no compartas mate con nadie.

Mantener la distancia, siempre. Entre 1.5 y 2 metros con otras personas que no vivan en tu misma casa. Y también en los espacios donde hay concurrencia de público, como comercios, bares y restaurantes.

Si bien el virus no sobrevive mucho tiempo en las superficies, tené precaución al intercambiar dinero, papeles, objetos en general. Si van a pasar de una persona a tu mano, siempre desinfectalo y lavate las manos.

Datos que preocupan

La curva de contagiados confirmados no dejó de subir en el último mes en Cutral Co y Plaza Huincul. El cuadro difundido en la tarde del domingo 9 de mayo indican que la cantidad de casos nuevos no dejó de subir en el último mes y medio. Siempre se mantuvo hacia arriba.

Estos son los datos del año 2021

La nueva cepa afecta a personas que no son adultos mayores

Ya se había mencionado, pero esta nueva cepa del virus no ataca gravemente solamente a los adultos mayores. La mayoría de las personas internadas tienen tres 50 y 60 años de edad.

Cantidad de personas internadas según la edad y el sexo

Pero además de los 28 internados, 19 son menores de 60 años y solamente 9 son mayores de 60 años. Eso quiere decir que casi el 70% de las personas que están graves e internadas tienen menos de 60 años, es decir que no son adultos mayores.

Ya se confirmó que la cepa Manaos generó el 50% de los casos en la provincia y también se detectó la cepa del Reino Unido. Solamente queda cuidarse.