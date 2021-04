Una dotación de bomberos voluntarios de Plaza Huincul acudió a la comisaría 6º ante la solicitud de la cobertura por un principio de incendio.

El foco se inició como protesta de los internos que están alojados en la unidad. La mayoría son parte de la causa en la que se investiga el asesinato del policía Gabriel Nahuelcar. Pero hay otros presos por otras causas.

La protesta se inició por el traslado del interno José Luis Espinosa, hacia la comisaría 15. Los familiares aseguran que la separación de Espinosa de su tío José Culliqueo les genera un trastorno económico importante. El grupo de familiares permaneció en el exterior de la comisaría, a la espera de la confirmación de que los presos están bien y que no van a ser trasladados.

Desde la policía, se informó que la protesta no fue por Espinosa sino por “un nuevo interno con el que ellos dicen tener problemas”, informó el jefe de la DSI Cutral Co, Eduardo Bravo.

Se confirmó también que no habrá traslado de los presos. Primero se verificará con Bomberos Voluntarios como se encuentra el lugar incendiado y luego serán todos examinados por un médico.

Respecto del incendio los bomberos voluntarios acudieron a la dependencia policial, y estuvieron en el portón de ingreso que está en uno de los laterales que da hacia la avenida Cutral Co. Sin embargo, no hubo más despliegue y no pasó a mayores la situación. Tampoco fue necesario que acudiera un refuerzo.

En esa dependencia policial están alojados los acusados por la muerte del policía Gabriel Nahuelcar, a la espera del inicio del juicio. Según pudo saber este medio, los familiares de los internos se manifiestan fuera de la comisaría para exigir saber qué ocurrió con los presos.

El insistente ulular de la sirena que convocó al personal llamó la atención de la población.