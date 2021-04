Un hombre apela a la solidaridad y luego estafa a quienes lo ayudan. La policía de la provincia del norte argentino busca a la persona que roba electrodomésticos a quienes colaboran con él.

Según la información que publica Nuevo Diario Web de Santiago del Estero, el hombre sería de apellido Castillo y oriundo de Cutral Co. Las denuncias presentadas en la localidad de Suncho Corral comenzaron en julio de 2020, cuando Castillo se habría quedado en Santiago del Estero por no poder pasar a Salta por la pandemia de COVID-19.

Pero hace dos días se multiplicaron las denuncias ya que el estafador Castillo había ofrecido la reparación de electrodomésticos y pidió dinero por adelantado. Luego se desapareció.

Aparentemente andaba con su familia y para huir vendió los electrodomésticos que le habían dejado en confianza. Una de las personas estafadas es Fabián Salto, residente en el barrio Pueblo Nuevo, quien había conocido a Castillo a través de un allegado de él: Rodríguez. El supuesto técnico en reparación de electrodomésticos estaba en la ciudad por unos meses, hasta que pudiera cobrar un dinero que le debían de un trabajo y luego, se marcharía.

Castillo me dio un dolor de cabeza infernal. No aparentaba ser así. Era un tipo humilde, que te hablaba bien, que aparentaba ser buena gente. Incluso al verlo te daba confianza”, remarcó a Nuevo Diario el damnificado y agregó “me decía que ‘le diera una mano, que estaba solo y que no conocía a nadie’. Le dije que ‘sí, que le iba a dar una mano con los electrodomésticos de aquí –en referencia a la mueblería-, como a tantos de mis vecinos y conocidos’. Todo era por darle una mano, porque no tenía para comer. Tenía un nene de 7 años. Soy una persona que mientras pueda ayudar, ayudo. No tengo drama. Pero había sido una basura. Nos estafó a mí y a mucha gente”.